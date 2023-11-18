Коли зміниться дизайн монет 1 та 2 гривні: план Нацбанку

На цьому наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю виданню «Економіка України».

Нагадаємо, рішення про зміну зовнішнього вигляду монет номіналом в 1 та 2 гривні було прийнято ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну – наприкінці 2021 року. Причиною стали масові скарги та петиції українців на неможливість розрізнити ці монети.

«Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну в лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемося до неї»,

– пообіцяв Шабан.

Монети номіналом 1 та 2 гривні було введено в обіг з 2018 року. Їхній розмір став новим для українців – раніше «копійок» такого формату в країні не було. При цьому дизайн цих монет виявився вкрай невдалим: ці монети важко відрізнити одна від одної, а через маленький розмір вони часто губляться в сумках і гаманцях і, крім того, незручно їх передавати за проїзд у громадському транспорті.

Українці практично одразу почали скаржитися на дизайн нових монет і навіть створювали петиції на сайті президента з проханням вивести їх із обігу.

Загалом монети номіналом 1 та 2 гривні мають поступово замінити відповідні купюри. Наразі банкноти 1 та 2 гривні більше не друкують, а ті, які зношуються, поступово вилучають із обігу.

Заступник голови НБУ також розповів, що оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ у цьому питанні – не виняток. Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на 7-10 років, насамперед для підвищення захищеності готівки.

У той же час, можливість запровадження банкноти номіналом вище 1000 грн Нацбанк поки не розглядає.

«Ми поки що не бачимо необхідності… Основна банкнота в обігу – 500 грн (28% від загальної кількості)»,

– додав Шабан.

Нагадаємо, раніше НБУ випустив срібну пам’ятну монету «Українська мова» на честь Дня української писемності та мови.

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