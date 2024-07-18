Коли спаде африканська спека: синоптик дала обнадійливий прогноз

Виснажлива «африканська» спека, яка вже більше тижня докучає українцям, відчутно ослабне в суботу, 20 липня 2024 року.
Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко.
Сьогодні вона показала на своїй сторінці у Facebook дві карти прогнозу температури повітря.
Перша карта з червоними ділянками температури повітря свідчить про сьогоднішній максимум. А друга – представляє те, що українці спостерігатимуть у суботу, 20 липня.
«Як бачите – послаблення спеки відчутне. Навіть на півдні, сході та в центрі», – зазначає синоптикиня.
Читайте також: