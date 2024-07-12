Одеська область: липнева спека негативно впливає на врожай

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

У першу декаду липня у найспекотніші дні середньодобова температура повітря перевищувала кліматичну норму на 3-8⁰. Порівняно з попереднім періодом, температурний режим підвищився на 2-3⁰.

При цьому опадів на переважній частині території області не було. Лише у Болградському та Ізмаїльському районах пройшов невеликий дощ.

“Умови формування повноцінного врожаю пізніх культур погіршилися і оцінюються як несприятливі. Високі денні температури повітря та ґрунту, відсутність опадів, зниження мінімальної відносної вологості повітря до критичних для рослинності показників (30% і менше) створювали умови для виникнення суховіїв різної інтенсивності, які негативно впливали на цвітіння, запліднення та формування зерна у кукурудзи та насіння у соняшнику”, – розповіли у департаменті.

На окремих посівних площах через стрімке зменшення вологи в метровому шарі ґрунту у рослин відзначалася стійка втрата тургору, припинення росту, передчасне пожовтіння та засихання листя, стебел, а місцями та рослин повністю.

Тим часом на півдні Одеської області триває відновлення та реконструкція трьох зрошувальних систем, а саме: Ташбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської, а також розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію ще 9 зрошувальних систем. Реалізація проектів дозволить розширити фактичні площі зрошувальних земель до 39,2 тис.га та підвищити валовий збір сільськогосподарських культур: зернових – понад 5 млн. тонн, овочевих – понад 700 тис. тонн.

Нагадаємо, жнивна кампанія на Одещині стартувала ще 11 червня. Через ранню весну та посуху терміни жнив цього року почалися на тиждень-два раніше.

Станом на 11 липня 2024 року в області зібрано вже понад 1,5 млн тонн зерна. Обмолочено – 426 тис. га. Найбільші площі збиральних робіт у господарствах Білгород-Дністровського району.