Когда спадет африканская жара: синоптик дала обнадеживающий прогноз

Такой обнадеживающий прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня она показала на своей странице в Facebook две карты прогноза температуры воздуха.

Первая карта, с красными участками температуры воздуха, свидетельствует о сегодняшнем максимуме. А вторая – представляет то, что украинцы будут наблюдать в предстоящую субботу, 20 июля.

«Как видите – ослабление жары ощутимо. Даже на юге, востоке и в центре», — отмечает синоптик.

Читайте также: