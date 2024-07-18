Когда спадет африканская жара: синоптик дала обнадеживающий прогноз

Изнуряющая «африканская» жара, уже больше недели досаждающая украинцам, ощутимо ослабнет в субботу, 20 июля 2024 года.
Такой обнадеживающий прогноз дала синоптик Наталья Диденко.
Сегодня она показала на своей странице в Facebook две карты прогноза температуры воздуха.
Первая карта, с красными участками температуры воздуха, свидетельствует о сегодняшнем максимуме. А вторая – представляет то, что украинцы будут наблюдать в предстоящую субботу, 20 июля.
«Как видите – ослабление жары ощутимо. Даже на юге, востоке и в центре», — отмечает синоптик.
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