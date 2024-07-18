Когда спадет африканская жара: синоптик дала обнадеживающий прогноз

Когда спадет африканская жара: синоптик дала обнадеживающий прогноз

Изнуряющая «африканская» жара, уже больше недели досаждающая украинцам, ощутимо ослабнет в субботу, 20 июля 2024 года.

Такой обнадеживающий прогноз дала синоптик Наталья Диденко.

Сегодня она показала на своей странице в Facebook две карты прогноза температуры воздуха.

Сегодняшний температурный максисум

Первая карта, с красными участками температуры воздуха, свидетельствует о сегодняшнем максимуме. А вторая – представляет то, что украинцы будут наблюдать в предстоящую субботу, 20 июля.

Прогноз на 20 июля 2024

«Как видите – ослабление жары ощутимо. Даже на юге, востоке и в центре», — отмечает синоптик.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua