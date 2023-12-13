“Київстар” відновлює мобільний зв’язок: як підключитися

Деякі абоненти розповідають, що мережа з’явилася, проте поки що немає можливості здійснювати дзвінки або користуватися мобільним інтернетом.

Водночас жителі великих міст, серед яких Дніпро та Одеса, кажуть, що вони досі не мають зв’язку.

У Київстар заявили про часткове відновлення фіксованого інтернету та запевнили, що протягом сьогоднішнього дня мобільний зв’язок буде повністю відновлено.

“Наші фахівці та партнери зробили все можливе для відновлення роботи мережі від наслідків кібератаки. Зараз, о 18:00, наша команда почала включення голосового зв’язку по всій Україні. І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтися і ви можете зателефонувати рідним” , – повідомили в компанії.

Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тож до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. Абонентам рекомендують:

перезавантажити телефони;

вимкнути послугу VoLTE у налаштуваннях телефону.

Абоненти Київстар також радять перезавантажити телефон або увімкнути та вимкнути режим польоту для відновлення зв’язку.

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Потужний збій зв’язку 12 грудня

12 грудня у роботі найбільшого оператора України Київстар стався масштабний збій. Проблеми із зв’язком спостерігалися по всій Україні.

Згодом Київстар пояснив причину масштабного збою – нею стала атака хакерів.

Внаслідок кібер-атаки на “Київстар” було пошкоджено близько 30% віртуальної мережі оператора. Компанія почала відновлювати мережу з нуля, побоюючись, що в 70%, що залишилися, можуть бути якісь “закладки” від хакерів. Частково залишки старого софту буде використано для внутрішнього розслідування дій хакерів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на національного оператора мобільного зв’язку Київстар.