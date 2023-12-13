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«Киевстар» восстанавливает мобильную связь: как подключиться

«Киевстар» восстанавливает мобильную связь: как подключиться

Сегодня с 18:00 национальный оператор «Киевстар» начал включать голосовую связь по всей Украине, которая пропала в результате хакерской атаки на компанию 12 декабря. В соцсетях начали появляться сообщения о восстановлении мобильной связи во многих областях.

Некоторые абоненты рассказывают, что сеть появилась, однако пока нет возможности совершать звонки или пользоваться мобильным интернетом.

В то же время жители крупных городов, среди которых Днепр и Одесса, говорят, что у них до сих пор нет связи.

В Киевстар заявили о частичном восстановлении фиксированного интернета и заверили, что в течении сегодняшнего дня мобильная связь будет полностью восстановлена.

«Наши специалисты и партнеры сделали все возможное для возобновления работы сети от последствий кибератаки. Сейчас, в 18:00, наша команда начала включение голосовой связи по всей Украине. И мы невероятно радуемся, что связь начинает появляться и вы можете позвонить по телефону родным», — сообщили в компании.

Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. Абонентам рекомендуют:

  • перезагрузить телефоны;
  • отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

Абоненты Киевстар также советуют перезагрузить телефон или включить и выключить режим полета для восстановления связи.

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Мощный сбой связи 12 декабря

12 декабря в работе крупнейшего оператора Украины Киевстар произошел масштабный сбой. Проблемы со связью наблюдались по всей Украине.

Впоследствии Киевстар объяснил причину масштабного сбоя — ею стала хакерская атака.

Вследствие кибер-атаки на «Киевстар» было повреждено порядка 30% виртуальной сети оператора. Компания начала восстанавливать сеть с нуля, опасаясь, что в оставшихся 70% могут быть какие-то «закладки» от хакеров. Частично остатки старого софта будут использованы для внутреннего расследования действий хакеров.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на национального оператора мобильной связи Киевстар.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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