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“Київстар” обіцяє абонентам місяць безкоштовних послуг

“Київстар” обіцяє абонентам місяць безкоштовних послуг

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” як компенсація за недавній збій через хакерську атаку скасовує наступну плату за тариф для всіх абонентів. Все відбудеться автоматично – підключати нічого не потрібно.

Про це повідомляється у прес-службі “Київстару”.

У компанії заявили, що після кібератаки 12 грудня мережа стабілізується і вже зараз відновлено мобільний зв’язок та інтернет, SMS, зв’язок у роумінгу, на 98% відновлено послугу Домашній Інтернет. Також працює сайт та додаток Мій Київстар.

“Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили всі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним у свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все відремонтувати”, – йдеться у заяві. .

Як обіцяну компенсацію “Київстар” скасовує планову плату за тариф для всіх користувачів.

Планова тарифна плата не стягуватиметься зокрема з:

  • абонентів передплати з 22.12 до 21.01;
  • абонентів контракту, зокрема тих, хто користується послугою «Домашній Інтернет» з 22.12 до 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;
  • користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 до 31.01.

“Все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом”, – уточнили в компанії.

Також компанія задонатить на ЗСУ 100 млн. гривень.

Втім, як повідомляють наші читачі, в деяких випадках “Київстар” пропонує ще місяць не піднімати плату за тариф, яка має підвищитися в новому році.

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