“Київстар” обіцяє абонентам місяць безкоштовних послуг

Про це повідомляється у прес-службі “Київстару”.

У компанії заявили, що після кібератаки 12 грудня мережа стабілізується і вже зараз відновлено мобільний зв’язок та інтернет, SMS, зв’язок у роумінгу, на 98% відновлено послугу Домашній Інтернет. Також працює сайт та додаток Мій Київстар.

“Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили всі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним у свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все відремонтувати”, – йдеться у заяві. .

Як обіцяну компенсацію “Київстар” скасовує планову плату за тариф для всіх користувачів.

Планова тарифна плата не стягуватиметься зокрема з:

абонентів передплати з 22.12 до 21.01;

абонентів контракту, зокрема тих, хто користується послугою «Домашній Інтернет» з 22.12 до 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 до 31.01.

“Все відбувається автоматично. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом”, – уточнили в компанії.

Також компанія задонатить на ЗСУ 100 млн. гривень.

Втім, як повідомляють наші читачі, в деяких випадках “Київстар” пропонує ще місяць не піднімати плату за тариф, яка має підвищитися в новому році.

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