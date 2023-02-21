Три способа как связаться с абонентом, если на счету не хватает средств

Что делать, если вам нужно срочно совершить звонок, а денег на счету недостаточно? У абонентов мобильного оператора «Киевстар» есть, по меньшей мере, три варианта решения этой проблемы.

Услуга «Короткий вызов»

Подробнее об услуге: https://kyivstar.ua/services/prepaid/shortcall

Если средств у вас на счету не хватает для совершения звонка абоненту другого мобильного оператора, вы можете просто набрать его номер. Абонент получит краткий вызов (без соединения), который будет отображаться на его телефоне, как пропущенный. Вероятнее всего, увидев вызов, он сразу вам перезвонит.

Услуга «Заплати за меня»

Подробнее об услуге: https://kyivstar.ua/services/prepaid/payforme

Если у вас недостаточно денег для звонка абоненту «Киевстар», вы можете воспользоваться услугой «Заплати за меня». Для этого введите префикс 816 перед номером абонента (например, 81638067123456).

Когда пользователь возьмет трубку, ему будет предложено оплатить ваш звонок. Он может согласиться, нажав кнопку на телефоне, или отказаться (просто сбросить и перезвонить вам бесплатно).

Услуга «Перезвони мне»

Подробнее об услуге: https://kyivstar.ua/services/prepaid/callme

Еще один способ связаться с абонентом, имея нулевой баланс — воспользоваться услугой «Перезвони мне».

Для этого необходимо набрать комбинацию: *130*380ХХХХХХХХХ# (где XXXXXXXXX — номер абонента) и нажать на кнопку вызова.

Пользователь получит SMS-сообщение с просьбой перезвонить (отправленное c вашего номера), а вы — отчет об успешной доставке запроса.

Преимущество услуги «Перезвони мне»

Преимущество услуги «Перезвони мне» от «Киевстар» перед аналогичными предложениями других операторов заключается в том, что с ее помощью можно отправлять запросы на номера любых сетей (а не только «родной»).

Но еще важнее то, что с помощью услуги «Перезвони мне» можно заказать бесплатный звонок от абонента «Киевстар», даже находясь в роуминге.

Вам следует набрать указанную выше комбинацию (с кодом *130*). После получения запроса абонент должен набрать комбинацию 819380ХХХХХХХХХ, где XXXXXXXXX — ваш мобильный номер. Стоимость разговора будет списана с его счета, а для вас этот звонок в роуминге будет бесплатным.