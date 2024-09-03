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В Одесі на Алеї Зірок з’явилося 4 нових імені: як місто відзначило свій день народження

В Одесі на Алеї Зірок з’явилося 4 нових імені: як місто відзначило свій день народження

2 вересня в Одесі офіційно відзначають день міста. У зв’язку з військовим становищем святкування у 2024 році відбулося скромно. Але кілька заходів все ж таки відбулося. Яких і як вони пройшли – читайте у матеріалі “Одеського Життя”.

Нові зірки на алеї та концерт

Дата 2 вересня як день народження Одеси зараз викликає багато суперечок. Історики довели, що взята вона, по-суті, зі стелі. Але поки що День міста відзначають цього дня. І хоча під час триваючого російського вторгнення одеситам не до святкувань, кілька заходів у місті все ж відбулося.

Мабуть, найгучнішою подією стало відкриття чотирьох нових імен людей, які прославили Одесу на місцевій Алеї зірок. Цього року до низки знаменитостей додалися імена:

  1. Віталія Алікберова, заслуженого художника України (саме сьогодні, у День міста, художнику виповнилося б 80 років);
  2. Михайла Комарова, відомого українського бібліографа, фольклориста, етнографа, перекладача;
  3. Шолом-Алейхема, єврейського письменника, драматурга, просвітителя, одного із засновників літератури мовою ідиш. З Одесою письменника пов’язують два роки життя і безмежна любов одеситів;
  4. Олександра Розенбойма, краєзнавця, журналіста, письменника, колекціонера, бібліофіла, члена Національної спілки журналістів України. Широкому колу читачів Олександр Розенбойм більше відомий як Ростислав Александров.

день міста 2024

день міста 2024

Також удень на вулиці Дерибасівській відбувся концерт. Виступали там одеські виконавці та музиканти, які представляли військових моряків.

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день міста 2024

день міста 2024

день міста 2024

Довідка ОЖ

Алея зірок в Одесі – це символічне місце, що відображає культурне багатство та історію міста. Заснована 2014 року, вона розташована на вулиці Ланжеронівській.

На Алеї вшановують видатних одеситів – артистів, музикантів, акторів та інших діячів, які зробили значний внесок у культурне життя міста. Через 10 років на Алеї відкрито вже 48 зірок.

Частина формальна: гімн, прапор і промови керівників

Ранок розпочався з хвилини мовчання за загиблими українцями, які стали жертвами російських агресорів на Біржовій (колишня Думська) площі перед будівлею мерії.

день міста 2024

За цим послідувало виконання державного гімну, який зіграв оркестр Військово-морських сил та урочисте підняття державного прапора. Після цього було піднято прапор міста.

день міста 2024

день міста 2024

З формальними промовами виступили міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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