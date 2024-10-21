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Картки Monobank перестануть працювати: що це означає для клієнтів

Картки Monobank перестануть працювати: що це означає для клієнтів

Monobank відмовляється від співпраці з платіжною системою Mastercard. Наразі власники цих карт mono отримують повідомлення про необхідність замінити карту до кінця року.

Офіційного повідомлення на сайті банку не було, але служба підтримки банку розповіла, що інформація про припинення співпраці з Mastercard достовірна.

Причиною змін стало істотне зниження міжбанківської комісії з 1,6% до 0,7% при одночасному підвищенні податку на прибуток з 18% до 50%. Такі умови виявилися невигідними для monobank.

Крім того, Visa запропонувала більш привабливі умови співпраці на найближчі п’ять років, що дасть змогу зберегти високий рівень обслуговування клієнтів. У зв’язку з цим, до кінця 2025 року картки Mastercard будуть деактивовані. Наразі клієнтам пропонується перейти на картки Visa, за винятком власників преміальних карток.

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Власники карток MasterCard вже отримують повідомлення про необхідність заміни карток.

заміна карти

За перевипуск кредитної картки нараховуватиметься грошова компенсація у 100 гривень. Пластикову картку можна замовити через «Нову пошту» на безоплатній основі.

При цьому всі гроші будуть переведені автоматично на новий рахунок.

 

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