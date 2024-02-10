«Бойові» чайові: monobank запускає новий сервіс на підтримку армії

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його словами, щомісяця українці залишають понад 100 мільйонів гривень чайових як подяку у кафе та ресторанах. Але це навряд чи було б можливо без Сил оборони, і тому тепер є можливість подякувати захисникам.

«Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а й «Бойові». Тому відтепер, при оплаті рахунку за QR-кодом у закладах, які активують наш новий сервіс, після екрану чайових з’явиться новий екран – «Бойових», де ви зможете віддячити за захист»,

– заявив Гороховський.

Ці гроші спрямовуватимуться на потреби нашої армії.

Щодня українці відкривають десятки зборів на потреби військових. Тепловізори, машини, дрони – все це стає витратним матеріалом на війні. І щоб полегшити роботу волонтерам, ми маємо виховати у собі звичку щодня донатити на ЗСУ.

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