Як відключатимуть світло в Одесі в перший день осені

Так, за розпорядженням «Укренерго» протягом дня 1 вересня діятимуть:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень;

– одна черга відключень; 17:00 – 22:00 – дві черги відключень;

– дві черги відключень; 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години, а дві черги – 8 годин без світла на добу.

Як повідомлялося, сьогодні, 31, серпня, з 16:00 до 22:00 діють дві черги, а з 22:00 до 24:00 – одна черга відключень.

Відключення світла в Україні було відновлено після дев’ятої з березня 2024 року масованої атаки росіян на енергооб’єкти, що відбулася 26 серпня.

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