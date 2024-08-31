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Як відключатимуть світло в Одесі в перший день осені

Як відключатимуть світло в Одесі в перший день осені

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, в неділю, 1 вересня, перший день осені 2024 року, стабілізаційні відключення світла, на жаль, продовжаться, хоч і будуть цього дня не надто жорсткими.

Так, за розпорядженням «Укренерго» протягом дня 1 вересня діятимуть:

  • 00:00 – 17:00 – одна черга відключень;
  • 17:00 – 22:00 – дві черги відключень;
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень.

Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години, а дві черги – 8 годин без світла на добу.

Як повідомлялося, сьогодні, 31, серпня, з 16:00 до 22:00 діють дві черги, а з 22:00 до 24:00 – одна черга відключень.

Відключення світла в Україні було відновлено після дев’ятої з березня 2024 року масованої атаки росіян на енергооб’єкти, що відбулася 26 серпня.

Стаття на тему: Як довго триватимуть відключення світла в Одесі.

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