Як відключатимуть світло в Одесі у суботу, 31 серпня

У суботу, 31 серпня, графіки відключення світла також будуть діяти протягом усієї доби, але обмежень буде суттєво менше. Про це інформує пресслужба НЕК «Укренерго».
Завтра, 31 серпня, графіки відключення електроенергії будуть такими:
- 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується
В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня в Одесі та області запроваджено екстрені відключення світла