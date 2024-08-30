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Як відключатимуть світло в Одесі у суботу, 31 серпня

Як відключатимуть світло в Одесі у суботу, 31 серпня

У суботу, 31 серпня, графіки відключення світла також будуть діяти протягом усієї доби, але обмежень буде суттєво менше. Про це інформує пресслужба НЕК «Укренерго».

Завтра, 31 серпня, графіки відключення електроенергії будуть такими:  

  • 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується

В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та обленерго.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня в Одесі та області запроваджено екстрені відключення світла

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