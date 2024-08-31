Как будут отключать свет в Одессе в первый день осени

Так, по распоряжению «Укрэнерго» в течение дня 1 сентября будут действовать:

00:00 – 17:00 – одна очередь отключений;

– одна очередь отключений; 17:00 – 22:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа, а две очереди – 8 часов без света в сутки.

Как сообщалось, сегодня, 31 августа, с 16:00 до 22:00 действуют две очереди, а с 22:00 до 24:00 – одна очередь отключений.

Отключения света в Украине были возобновлены после девятой с марта 2024 года массированной атаки россиян на энергообъекты, которая состоялась 26 августа.

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