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Как будут отключать свет в Одессе в первый день осени

Как будут отключать свет в Одессе в первый день осени

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 1 сентября, первый день осени 2024 года, стабилизационные отключения света, к сожалению, продолжатся, хотя и будут в этот день не особо жесткими.

Так, по распоряжению «Укрэнерго» в течение дня 1 сентября будут действовать:

  • 00:00 – 17:00 – одна очередь отключений;
  • 17:00 – 22:00 – две очереди отключений;
  • 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа, а две очереди – 8 часов без света в сутки.

Как сообщалось, сегодня, 31 августа, с 16:00 до 22:00 действуют две очереди, а с 22:00 до 24:00 – одна очередь отключений.

Отключения света в Украине были возобновлены после девятой с марта 2024 года массированной атаки россиян на энергообъекты, которая состоялась 26 августа.

Статья по теме: Как долго будут продолжаться отключения света в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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