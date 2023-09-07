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Кафе в центрі Одеси стало найкращим у Європі: за що нагородили (фото)

Кафе в центрі Одеси стало найкращим у Європі: за що нагородили (фото)

Одеське кафе Tanu, яке розташоване на вулиці Пушкінській, 5, отримало престижну міжнародну премію Restaurant and Bar Design Awards (RBDA) за свій дизайн.

Про це повідомляють організатори конкурсу.

Журі міжнародної премії визнало інтер’єр джелатерії (спеціальні заклади, в яких трудяться майстри джелато і де можна купити свіже, щойно приготовлене морозиво, — прим. ред.) найкращим у Європі в категорії “Кафе”.

Кафе Tanu
Кафе Tanu

Раніше кафе-морозиво називалося “Таю”. Його відкрили в Одесі у липні 2022 року. Але цього року кафе змінило назву на Tanu.

Щодо дизайну інтер’єру, за який кафе і удостоїлося такої високої премії, його розробила українська студія Sivak+Partners. Майстри студії історичну стелю з ліпниною з’єднали з металевою хвилею вздовж стін.

Кафе Tanu

Церемонія нагородження переможців у 2023 році відбудеться 19 жовтня у Лондоні.

Цього року до попереднього списку кандидатів на премію потрапили ще три заклади з України: це львівський ресторан Babo Gardens, готельний ресторан 88 Local у Буковелі та ще один одеський заклад Virgin Izakaya.

Довідка. Restaurant and Bar Design Awards (RBDA) – це щорічна нагорода, присвячена визнанню дизайну та архітектури місць для їжі та напоїв на міжнародному рівні.

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