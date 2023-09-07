Новости Одессы и Одесской области

Кафе в центре Одессы стало лучшим в Европе: за что наградили (фото)

Кафе в центре Одессы стало лучшим в Европе: за что наградили (фото)

Одесское кафе Tanu, расположенное на улице Пушкинской, 5, получило престижную международную премию Restaurant and Bar Design Awards (RBDA) за свой дизайн.

Об этом сообщают организаторы конкурса.

Жюри международной премии признало интерьер джелатерии (специальные заведения, в которых трудятся мастера джелато и где можно купить свежее, только что приготовленное мороженое, — прим. ред.) самым лучшим в Европе в категории «Кафе».

Кафе Tanu
Кафе Tanu

Раньше кафе-мороженое называлось “Таю”. Его открыли в Одессе в июле 2022 года. Но в этом году кафе изменило название на Tanu.

Что касается дизайна интерьера, за который кафе и удостоилось столь высокой премии, то его разработала украинская студия Sivak+Partners. Мастера студии  исторический потолок с лепниной соединили с металлической волной вдоль стен.

Кафе Tanu

Церемония награждения победителей в 2023 году состоится 19 октября в Лондоне.

В этом году в предварительный список кандидатов на премию попали еще три заведения из Украины: это львовский ресторан Babo Gardens, гостиничный ресторан 88 Local в Буковеле и еще одно одесское заведение Virgin Izakaya.

Справка. Restaurant and Bar Design Awards (RBDA) — это ежегодная награда, посвященная признанию дизайна и архитектуры мест для еды и напитков на международном уровне.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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