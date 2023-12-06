Юна піаністка з Одещини підкорила Європу

Про це повідомили на facebook-сторінці Білгород-Дністровської міської ради.

У повідомленні йдеться, що юна музикантка Катерина Юрескул здобула перемогу у престижному міжнародному конкурсі.

Катерина Юрескул є вихованкою Білгород-Дністровської школи мистецтв ім. Л.Н. Гінзбург. А підготувала дівчину до змагань викладачка Надія Кобиленко.

Також у міськраді додали, що серед багатьох учасників, які виборювали нагороди у різних номінаціях та вікових категоріях, юна музикантка з Одещини була високо оцінена членами журі. Також Катерину Юрескул нагородили дипломом лауреата І премії.

Нагадаємо, “Одеське життя” писало ще про одного вихованця Білгород-Дністровської школи мистецтв – Олексія Тернового, який переміг у Національному конкурсі мистецтв.