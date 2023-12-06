Новости Одессы и Одесской области

Юная пианистка из Одесской области покорила Европу

Юная пианистка из Одесской области покорила Европу

Пианистка из Белгород-Днестровского победила в художественном конкурсе «Польская рапсодия 2023», который проходил в Варшаве.

Об этом сообщили на facebook-странице Белгород-Днестровского городского совета.

В сообщении говорится, что юная музыкант Екатерина Юрескул одержала победу в престижном международном конкурсе.

Екатерина Юрескул является воспитанницей Белгород-Днестровской школы искусств им. Л.Н. Гинзбург. А подготовила девушку к соревнованиям преподаватель Надежда Кобыленко.

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Также в горсовете добавили, что среди многих участников, которые боролись за награды в разных номинациях и возрастных категориях, юная музыкант из Одесщины была высоко оценена членами жюри. Также Екатерину Юрескул наградили дипломом лауреата I премии.

Напомним, «Одесская жизнь» писала еще об одном воспитаннике Белгород-Днестровской школы искусств — Алексее Терновом, победившем в Национальном конкурсе искусств.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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