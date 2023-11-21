Одеська верблюдиця знайшла своє кохання

Про це написали в Instagram Біопарку.

Трирічний двогорбий верблюд Заурбек приїхав з Миколаївського зоопарку. До Одеси його привезли на перетримку та з метою розмноження. Про це раніше писало “Одеське життя”.

У повідомленні на сторінці Біопарку йдеться, що лав-сторі буває не тільки у людей, а й у тварин.

Окрім того, гостю з Миколаєва забезпечили комфортні умови. Тому працівники парку сподіваються, що Заурбеку в Одесі сподобається.

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Закохану парочку можна відвідати щодня з 10.00 до 17.00.

Нагадаємо, що більшість зоопарків України також об’єднані в Асоціацію зоопарків України (АЗУ). Асоціація Зоопарків України займається перерозподілом коштів, що надійшли як допомога. Окрім того, зоопарки співпрацюють з метою обміну тваринам. Нещодавно до цього спільноти приєднався й одеський Біопарк.