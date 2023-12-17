Яке свято сьогодні, 17 грудня: церковне, народне, які заборони та прикмети

Яке церковне свято у православних 17 грудня

Згідно з церковним календарем 17 грудня у православних сьогодні день пам’яті святого Даниїла та трьох отроків: Ананія, Азарія та Мисаїла. В історичному контексті події із ними пов’язані відбувалися за 600 років до Різдва Христового. Тоді Вавилон заволодів Єрусалимом. У полоні опинилися брати із благородної родини: Даниїл, Ананій, Азарій та Мисаїл. Вавілонський володар Навуходоносор мав намір навчити їх халдейським наукам. Але хлопці відмовилися, щоб не зрікатися своєї віри. Господь за це нагородив їх дарами. Наприклад Даниїл отримав мудрість і здатність бачити пророчі сни.

Навуходоносор встановив власну величезну статую і став вимагати, щоб люди поклонялися йому. Усі брати відмовилися від цього і мали бути за це страчені по наказу царя. Той наказав спалити хлопців живцем у пічі, але по волі Господа ті лишилися неушкодженними. Після цього їх більше не чіпали. Згодом царем став Валтасар, і Даниїл зміг розтлумачити напис, що з’явився на стіні у вигляді вогню на бенкеті. Це було пророцтво про кінець Вавилонського царства.

Заборони 17 грудня

В цей день не можна:

давати волю шкідливим звичкам, наприклад їсти жирну їжу;

заборонялося кричати, лаятися, лихословити;

мати погані думки.

Прикмети та традиції українського народу на 17 грудня

Цей день був багатий на різні цікаві прикмети, пов’язані з погодою:

якщо почалася заметіль — добре будуть роїтися бджоли;

іній на деревах віщувавтеплу погоду на Святки;

погода цього дня вказувала, яким буде травень у наступному році;

якщо снігу було багато, то через тиждень треба було чекати на тепло.

Іменини 17 грудня

Іменинниками сьогодні є: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.

Людина, яка народилася 17 грудня, належить до знаку Зодіаку Стрілець. Іменинники цього дня відрізняються талановитістю та працьовитістю, мають сильний і вольовий характер, і їх близькі поважають. Народжені 17 грудня зазвичай щасливі по життю і успішно закінчують майже всі справи. Головним недоліком народжених 17 грудня є зарозумілість та невміння визнавати помилки.

Талісманом людей, які народилися цього дня є бірюза. Цей камінь приносив власникам перемогу. Ще бірюза приносить власникам кохання і щастя.

Відомі люди, які народилися 17 грудня

1975 рік — французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва) Міла Йовович;

1977 рік — акторка і режисерка з Канади, яка має українське походження, майстриня бойових мистецтв Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька);

2006 рік — український спортсмен з тхеквондо Маляр Назар.

Історичні події, що припали на 17 грудня

1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;

1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік — У Мексиці знаходять камінь з календарем ацтеків;

1872 рік — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбувається перша вистава українського музичного театру в Києві — “Чорноморці”;

1885 рік — французький уряд огологує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік — Українська Центральна Рада отримує урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії “визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно”;

1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для приймання літаків цивільної авіації;

1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Атлас”;

1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do;

1982 рік — на екрани США виходить фільм Сідні Поллака “Тутсі” за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях;

1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію “Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах”;

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1989 рік — на телеканалі Fox (США) відбувається прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”;

1992 рік — депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалюють постанову про припинення від 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини;

1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);

1996 рік — у столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захоплюють в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожують їх убити;

1998 рік — США і Велика Британія завдають авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;

2003 рік — у світовий прокат виходить фільм “Володар перснів: Повернення короля”, останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений “Оскарами”;

2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Свята та пам’ятні дати в україні і світі 17 грудня

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби. Це професійне свято, яке вшановує значну роль державної виконавчої служби у судовій та правовій системі України. Цього дня вітають тих, хто своєю наполегливою та сумлінною працею забезпечує виконання рішень судів.

Також 17 грудня є Всесвітнім днем захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості. Ідея введення такого дня виникла у міжнародній організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Цей день було обрано порноактрисою, повією та сексологинею Енні Спрінкл як день вшанування пам’яті жертв вбивці з Грін Рівер (Вашингтон).