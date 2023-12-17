Новини Одеси та Одеської області

Яке свято сьогодні, 17 грудня: церковне, народне, які заборони та прикмети

Яке свято сьогодні, 17 грудня: церковне, народне, які заборони та прикмети

17 грудня 2023 року в Україні відзначають День працівників державної виконавчої служби. Православна церква вшановує пам’ять святого Даниїла та трьох отроків — Ананія, Азарія та Мисаїла. Новий рік наступить через 14 днів. 

Яке церковне свято у православних 17 грудня

Згідно з церковним календарем 17 грудня у православних сьогодні день пам’яті святого Даниїла та трьох отроків: Ананія, Азарія та Мисаїла. В історичному контексті події із ними пов’язані відбувалися за 600 років до Різдва Христового. Тоді Вавилон заволодів Єрусалимом. У полоні опинилися брати із благородної родини: Даниїл, Ананій, Азарій та Мисаїл. Вавілонський володар Навуходоносор мав намір навчити їх халдейським наукам. Але хлопці відмовилися, щоб не зрікатися своєї віри. Господь за це нагородив їх дарами. Наприклад Даниїл отримав мудрість і здатність бачити пророчі сни.

Навуходоносор встановив власну величезну статую і став вимагати, щоб люди поклонялися йому. Усі брати відмовилися від цього і мали бути за це страчені по наказу царя. Той наказав спалити хлопців живцем у пічі, але по волі Господа ті лишилися неушкодженними. Після цього їх більше не чіпали. Згодом царем став Валтасар, і Даниїл зміг розтлумачити напис, що з’явився на стіні у вигляді вогню на бенкеті. Це було пророцтво про кінець Вавилонського царства.

Читайте також: Погода в Одесі 17 грудня – чи похолодає в неділю

Заборони 17 грудня

В цей день не можна:

  • давати волю шкідливим звичкам, наприклад їсти жирну їжу;
  • заборонялося кричати, лаятися, лихословити;
  • мати погані думки.

Прикмети та традиції українського народу на 17 грудня

Цей день був багатий на різні цікаві прикмети, пов’язані з погодою:

  • якщо почалася заметіль — добре будуть роїтися бджоли;
  • іній на деревах віщувавтеплу погоду на Святки;
  • погода цього дня вказувала, яким буде травень у наступному році;
  • якщо снігу було багато, то через тиждень треба було чекати на тепло.

Іменини 17 грудня

  • Іменинниками сьогодні є: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.
  • Людина, яка народилася 17 грудня, належить до знаку Зодіаку Стрілець. Іменинники цього дня відрізняються талановитістю та працьовитістю, мають сильний і вольовий характер, і їх близькі поважають. Народжені 17 грудня зазвичай щасливі по життю і успішно закінчують майже всі справи. Головним недоліком народжених 17 грудня є зарозумілість та невміння визнавати помилки.
  • Талісманом людей, які народилися цього дня є бірюза. Цей камінь приносив власникам перемогу. Ще бірюза приносить власникам кохання і щастя.

Читайте також: Магнітні бурі – який прогноз на 17 грудня

Відомі люди, які народилися 17 грудня

1975 рік — французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва) Міла Йовович;

1977 рік — акторка і режисерка з Канади, яка має українське походження, майстриня бойових мистецтв Кетрін Винник (Катерина Анна Винницька);

2006 рік — український спортсмен з тхеквондо Маляр Назар.

Історичні події, що припали на 17 грудня

  • 1538 рік — Папа Римський Павло III відлучає від Церкви англійського короля Генріха VIII;
  • 1777 рік — Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);
  • 1790 рік — У Мексиці знаходять камінь з календарем ацтеків;
  • 1872 рік — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбувається перша вистава українського музичного театру в Києві — “Чорноморці”;
  • 1885 рік — французький уряд огологує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;
  • 1895 рік — у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;
  • 1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;
  • 1903 рік — Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;
  • 1917 рік — Українська Центральна Рада отримує урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії “визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно”;
  • 1917 рік — розпочинає роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;
  • 1920 рік — летовище Схіпхол в Амстердамі починають використовувати для приймання літаків цивільної авіації;
  • 1957 рік — США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети “Атлас”;
  • 1962 рік — відбувається перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do;
  • 1982 рік — на екрани США виходить фільм Сідні Поллака “Тутсі” за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях;
  • 1984 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію “Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах”;
  • 1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;
  • 1989 рік — на телеканалі Fox (США) відбувається прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”;
  • 1992 рік — депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалюють постанову про припинення від 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини;
  • 1992 рік — у Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписують Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA);
  • 1996 рік — у столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захоплюють в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожують їх убити;
  • 1998 рік — США і Велика Британія завдають авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням;
  • 2003 рік — у світовий прокат виходить фільм “Володар перснів: Повернення короля”, останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений “Оскарами”;
  • 2010 рік — Європейський Союз офіційно схвалює заявку Чорногорії про вступ до Європейського Союзу.

Свята та пам’ятні дати в україні і світі 17 грудня

17 грудня в Україні святкують День працівників державної виконавчої служби. Це професійне свято, яке вшановує значну роль державної виконавчої служби у судовій та правовій системі України. Цього дня вітають тих, хто своєю наполегливою та сумлінною працею забезпечує виконання рішень судів.

Також 17 грудня є Всесвітнім днем захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості. Ідея введення такого дня виникла у міжнародній організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Цей день було обрано порноактрисою, повією та сексологинею Енні Спрінкл як день вшанування пам’яті жертв вбивці з Грін Рівер (Вашингтон).

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати