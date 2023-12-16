Погода в Одесі 17 грудня: чи похолодає в неділю

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 17 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода без істотних опадів, вночі можливий невеликий мороз, а от вдень температура повітря буде «плюсовою».
Прогноз погоди в Одесі на 17 грудня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°Степла.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 грудня
По Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі без опадів, вдень місцями невеликі опади.
Вітер західний, 9-14 м/с, вдень на півночі пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.