Погода в Одесі 17 грудня: чи похолодає в неділю

Погода в Одесі: який прогноз на 12 грудня У вівторок, 12 грудня, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує в Одесі та області хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Денна температура триматиметься на «плюсовій» позначці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ