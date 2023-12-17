Магнітні бурі: який прогноз на 17 грудня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, 14 грудня в активній області Сонця стався найпотужніший за останні 6 років спалах. Напередодні її також було зафіксовано спалахи, випромінювання від яких вирушило до нашої планети. А це загрожує потужними геомагнітними випромінюваннями, наслідки яких ми цілком можемо відчути найближчими днями.

Також повідомлялося, що через особливі атмосферні умови в зимову пору року магнітні бурі більш ймовірні.

Триденна магнітна буря також можлива 21-23 грудня. А остання буря грудня та 2023 року загалом очікується 30 грудня.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

У дні магнітних бурей людям із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними, радять потурбуватися про те, щоб у домашніх аптечках були потрібні їм ліки.

Під час бур також можливі головні та суглобові болі, пригнічений стан та слабкість.

Фахівці радять обмежувати фізичні навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі та відмовлятися від алкоголю, тютюну та важкої їжі.