Какой праздник сегодня, 17 декабря: церковный, народный, какие запреты и приметы

Какой церковный праздник у православных 17 декабря

Согласно церковному календарю 17 декабря у православных сегодня день памяти святого Даниила и трех отроков: Анания, Азария и Мисаила. В историческом контексте события с ними связаны происходившими за 600 лет до Рождества Христова. Тогда Вавилон завладел Иерусалимом. В плену оказались братья из благородной семьи Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Вавилонский властитель Навуходоносор намеревался научить их халдейским наукам. Но ребята отказались, чтобы не отрекаться от своей веры. Господь за это наградил их дарами. Например, Даниил получил мудрость и способность видеть пророческие сны.

Навуходоносор установил собственную огромную статую и потребовал, чтобы люди поклонялись ему. Все братья отказались от этого и должны были быть за это казнены по приказу царя. Тот приказал сжечь ребят живьем в печи, но по воле Господа остались невредимыми. После этого их больше не трогали. Впоследствии царем стал Валтасар, и Даниил смог разъяснить надпись, появившуюся на стене в виде огня на пиру. Это было пророчество о конце Вавилонского царства.

Запреты 17 декабря

В этот день нельзя:

давать волю вредным привычкам, например есть жирную пищу;

запрещалось кричать, ругаться, злословить;

иметь плохие мысли.

Приметы и традиции украинского народа на 17 декабря

Этот день был богат различными приметами, связанными с погодой:

если началась метель — хорошо будут роиться пчелы;

иной на деревьях предвещал теплую погоду на Праздники;

погода в этот день указывала, каким будет май в следующем году;

если снега было много, то через неделю нужно было ждать тепло.

Именины 17 декабря

Именинниками сегодня являются: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

Человек, родившийся 17 декабря, принадлежит к знаку Зодиака Стрелец. Именинники в этот день отличаются талантливостью и трудолюбием, носят сильный и волевой характер, и их близкие уважают. Родившиеся 17 декабря обычно счастливы по жизни и успешно заканчивают почти все дела. Главным недостатком рожденных 17 декабря является самомнение и неумение признавать ошибки.

Талисманом людей, родившихся в этот день, является бирюза. Этот камень приносил обладателям победу. Еще бирюза приносит обладателям любовь и счастье.

Известные люди, родившиеся 17 декабря

1975 год — французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева) Мила Йовович;

1977 год — актриса и режиссер из Канады, которая имеет украинское происхождение, мастер боевых искусств Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая);

2006 год – украинский спортсмен по тхэквондо Маляр Назар.

Исторические события, пришедшиеся на 17 декабря

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — В Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1872 год — в помещении школы сестер Линдфорс (ул. Фундуклеевская, 21) проходит первый спектакль украинского музыкального театра в Киеве — «Черноморцы»;

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год — в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — Украинская Центральная Рада получает правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров,в которой отмечалось, что правительство советской России «признает Украинскую Народную Республику, ее право полностью отделиться от России… сейчас же, без ограничения и безусловно»;

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинскую Центральную Раду;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации;

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас»;

1962 год — происходит первое выступление Beatles на телевидении — на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;

1982 год — на экраны США выходит фильм Сидни Поллака «Тутси» с участием Джессики Ланж и Дастина Гоффмана в главных ролях;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию «О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах»;

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1989 год — на телеканале Fox (США) проходит премьера мультсериала «Симпсоны»;

1992 год — депутаты Федерального собрания Чехо-Словакии принимают постановление о прекращении от 1 января 1993 года существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследниц — Чехии и Словакии;

1992 год — в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA);

1996 год — в столице Перу Лиме члены леворадикального движения Тупак Амару захватывают в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожают их убить;

1998 год — США и Великобритания наносят авиационные удары по Ираку по поводу отказа того сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2003 год — в мировой прокат выходит фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, вскоре щедро отмеченный «Оскарами»;

2010 год — Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

Праздники и памятные даты в Украине и мире 17 декабря

17 декабря в Украине отмечают День работников государственной исполнительной службы. Это профессиональный праздник, который чествует значительную роль государственной исполнительной службы в судебной и правовой системе Украины. В этот день приветствуют тех, кто своим упорным и добросовестным трудом обеспечивает исполнение решений судов.

Также 17 декабря является Всемирным днем защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Идея введения такого дня возникла у международной организации Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Этот день был избран порноактрисой, шлюхой и сексологией Энни Спринкл как день памяти жертв убийцы из Грин Ривер (Вашингтон).