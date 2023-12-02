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В Одесі оголосили збір на ковдри для поранених військових: як долучитись

В Одесі оголосили збір на ковдри для поранених військових: як долучитись

Зігріваючи ковдри вкрай необхідні для евакуації поранених бійців, що воюють на Херсонському напрямку. Довга евакуація у холоді часто призводить до гіпотермії – однієї з основних причин смертності серед поранених. Тисяча таких ковдр допоможуть урятувати життя наших захисників.

Про збір коштів на зігріваючи ковдри повідомила на своїй сторінці у facebook одеський волонтер Катерина Ножевнікова.

“На херсонському напрямку виходить дуже довге плече евакуації. Жодної «золотої години» і, навіть годинника, на жаль і близько немає. Буває, що й доба може знадобитися на евакуацію. Буває й більше.
Більш ніж 80 % пацієнтів, яких не вдалося врятувати, температура тіла склала менше 34 °C. Гіпотермія такої міри посилює кровотечу. Смертність серед поранених із гіпотермією вдвічі перевищує смертність серед поранених із схожими ураженнями із нормальною температурою тіла”, – пояснила волонтер.

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Запобігати гіпотермії набагато простіше, ніж лікувати її. Оптимальний спосіб досягти цього – застосовувати зігрівальні ковдри.

Запит на херсонський напрямок зараз дуже великий – близько 1000 штук.

Катерина Ножевнікова надала реквізити, за якими можна долучитись для допомоги військовим:

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Приват 4246001003297797
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