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Як одеські патрульні кішку Асю рятували (відео)

Як одеські патрульні кішку Асю рятували (відео)

Не секрет, що наші правоохоронці не лише злісних порушників цього самого порядку ловлять, а й допомогу надають, наприклад, дітям та братам нашим меншим. І те, що трапилося в Одесі в суботу, 17 лютого – наочне підтвердження цього.

Про зворушливий випадок розповіли одеські патрульні.

«Алло! Поліція? Моя кішка Ася втекла і сховалася під машиною, я не можу її дістати, можете допомогти?», – це слова 10-річної одеситки, яка, переживаючи за свою домашню улюбленицю, але не в змозі допомогти їй самостійно, не розгубилася і зателефонувала до поліції.

На допомогу дівчинці та кішці виїхали інспектори Максим Унгурян та Дмитро Іванченко. Маленька заявниця зустріла їх і вказала на машину, під яку сховалась Ася. Виявилося, що кішка залізла під двигун автомобіля.

Патрульні тут же з’ясували, хто власник авто, а той у свою чергу відкрив капот автомобіля, де ховалася чимось чи кимось перелякана тварина.

Спільними зусиллями Асю все ж таки вдалося витягти з-під двигуна, пишуть у соцмережах одеські патрульні.

Врятовану кішку віддали власниці, а потім супроводили їх додому.

«Пишаємось дитиною, яка точно знає, що ми поруч і завжди готові прийти на допомогу!» – додали правоохоронці.

До речі, нагадаємо, що подібний випадок уже мав місце в Одесі напередодні Різдва: тоді рятувальники визволили з пастки кота, який очевидно у пошуках пригод заліз під капот легкового автомобіля.

А напередодні, не слід забувати, відзначався Європейський день кота. І тим паче показовий вчинок наших патрульних: адже одеські котики – це наші пухнасті міські талісмани!

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Редакція ПРОФІЛЬ

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