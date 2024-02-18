Новости Одессы и Одесской области

Как одесские патрульные кошку Асю спасали (видео)

Как одесские патрульные кошку Асю спасали (видео)

Не секрет, что наши стражи порядка не только злостных нарушителей этого самого порядка ловят, но и помощь оказывают, например, детям и братьям нашим меньшим. И то, что случилось в Одессе в субботу, 17 февраля – наглядное тому подтверждение.

«Алло! Полиция? Моя кошка Ася убежала и спряталась под машиной, я не могу ее достать, можете помочь?», – это слова 10-летней одесситки, которая, переживая за свою домашнюю любимицу, но будучи не в силах помочь ей самостоятельно, не растерялась и позвонила в полицию.

На помощь девочке и кошке выехали инспекторы Максим Унгурян и Дмитрий Иванченко. Маленькая заявительница встретила их и указала на машину, под которую спряталась Ася. Оказалось, кошка залезла под двигатель автомобиля.

Патрульные тут же выяснили, кто владелец авто, а тот в свою очередь, открыл капот автомобиля, где пряталось чем-то или кем-то испуганное животное.

Совместными усилиями Асю все же удалось извлечь из-под двигателя, пишут в соцсетях одесские патрульные.

Спасенную кошку отдали владелице, а после сопроводили их домой.

«Гордимся ребенком, точно знающим, что мы рядом и всегда готовы прийти на помощь!» – добавили правоохранители.

Кстати, напомним, что подобный случай уже имел место в Одессе накануне Рождества: тогдп спасатели вызволили из ловушки кота, который очевидно в поисках приключений залез под капот легкового автомобиля.

А накануне, не стоит забывать, отмечался Европейский день кота. И тем более показателен поступок наших патрульных: ведь одесские котики – это наши пушистые городские талисманы!

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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