Как одесские патрульные кошку Асю спасали (видео)

«Алло! Полиция? Моя кошка Ася убежала и спряталась под машиной, я не могу ее достать, можете помочь?», – это слова 10-летней одесситки, которая, переживая за свою домашнюю любимицу, но будучи не в силах помочь ей самостоятельно, не растерялась и позвонила в полицию.

На помощь девочке и кошке выехали инспекторы Максим Унгурян и Дмитрий Иванченко. Маленькая заявительница встретила их и указала на машину, под которую спряталась Ася. Оказалось, кошка залезла под двигатель автомобиля.

Патрульные тут же выяснили, кто владелец авто, а тот в свою очередь, открыл капот автомобиля, где пряталось чем-то или кем-то испуганное животное.

Совместными усилиями Асю все же удалось извлечь из-под двигателя, пишут в соцсетях одесские патрульные.

Спасенную кошку отдали владелице, а после сопроводили их домой.

«Гордимся ребенком, точно знающим, что мы рядом и всегда готовы прийти на помощь!» – добавили правоохранители.

Кстати, напомним, что подобный случай уже имел место в Одессе накануне Рождества: тогдп спасатели вызволили из ловушки кота, который очевидно в поисках приключений залез под капот легкового автомобиля.

А накануне, не стоит забывать, отмечался Европейский день кота. И тем более показателен поступок наших патрульных: ведь одесские котики – это наши пушистые городские талисманы!