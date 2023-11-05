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Як одеські комунальники наслідки негоди ліквідували (фоторепортаж)

Як одеські комунальники наслідки негоди ліквідували (фоторепортаж)

З вечора 4 листопада та вночі 5 листопада 2023 року в Одесі вирувала негода. Її наслідком став традиційний для нашого міста деревопад.

Станом на 12:00 неділі, 5 листопада, в Одесі впало 20 дерев та великих гілок, з яких 10 з них уже прибрано та ще 10 зараз прибирають комунальники.

У прес-службі мерії міста показали, як тривають роботи щодо ліквідації наслідків стихії. Аварійні ситуації ліквідують фахівці комунальних підприємств «Міськзелентрест», «Міські дороги» та ЖКС.

Последствия стихии в Одессе
Последствия стихии в Одессе2
Последствия стихии в Одессе3
Последствия стихии в Одессе4
Последствия стихии в Одессе5
Последствия стихии в Одессе6

Комунальники проводять розпил звалених дерев та їх вивіз, прочищення зливових стоків, прибирання вулиць від сміття.

Роботи тривають.

Деревопад в Одессе
Ликвидация последствия непогоды в Одессе, 5.11.2023
Деревопад в Одессе2
Деревопад в Одессе3
Деревопад в Одессе4
Деревопад в Одессе5

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що у ніч на 5 листопада в Одесі «погосподарював» штормовий вітер. Дерева, що впали, прибирали на вулицях Героїв Крут на Черемушках і вулиці Академіка Заболотного на селищі Котовського. Також повідомлялося, що кілька великих дерев звалилися в центрі міста.

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Фото прес-служби Одеської міськради

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