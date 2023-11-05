Як одеські комунальники наслідки негоди ліквідували (фоторепортаж)

Станом на 12:00 неділі, 5 листопада, в Одесі впало 20 дерев та великих гілок, з яких 10 з них уже прибрано та ще 10 зараз прибирають комунальники.

У прес-службі мерії міста показали, як тривають роботи щодо ліквідації наслідків стихії. Аварійні ситуації ліквідують фахівці комунальних підприємств «Міськзелентрест», «Міські дороги» та ЖКС.

Комунальники проводять розпил звалених дерев та їх вивіз, прочищення зливових стоків, прибирання вулиць від сміття.

Роботи тривають.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що у ніч на 5 листопада в Одесі «погосподарював» штормовий вітер. Дерева, що впали, прибирали на вулицях Героїв Крут на Черемушках і вулиці Академіка Заболотного на селищі Котовського. Також повідомлялося, що кілька великих дерев звалилися в центрі міста.

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Фото прес-служби Одеської міськради