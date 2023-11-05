Как одесские коммунальщики последствия непогоды ликвидировали (фоторепортаж)

С вечера 4 ноября и ночью 5 ноября 2023 года в Одессе бушевала непогода. Ее последствием стал уже традиционный для нашего города деревопад.
По состоянию на 12:00 воскресенья, 5 ноября, в Одессе упало 20 деревьев и больших веток, из которых 10 из них уже убраны и еще 10 сейчас убирают коммунальщики.
В пресс-службе мэрии города показали, как идут работы по ликвидации последствий стихии. Аварийные ситуации ликвидируют специалисты коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Городские дороги» и ЖКС.
Коммунальщики проводят распил сваленных деревьев и их вывоз, прочистку ливневых стоков, уборку улиц от мусора.
Работы продолжаются.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в ночь на 5 ноября в Одессе «похозяйничал» штормовой ветер. Упавшие деревья убирали на улицах Героев Крут на Черемушках и улице Академика Заболотного на поселке Котовского. Также сообщалось, что несколько больших деревьев рухнули в центре города.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета