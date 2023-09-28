Новини Одеси та Одеської області

Одеситка організовує всесвітній веломарш, щоб зібрати гроші на дрони військовим

Одеситка організовує всесвітній веломарш, щоб зібрати гроші на дрони військовим

В Європі стартує Крилатий веломарш, який організовує одеситка Оксана Цимбалова. Таким чином волонтери збирають гроші на закупівлю дронів для військових.

Про це повідомила Оксана Цимбалова на своїй facebook-сторінці.

Мета Крилатого веломаршу  — зібрати мільйон аби придбати три Mavic 3T і Autel EVO Max 4T.

Як сказала пані Оксана, Крилатий веломарш їдуть по всій Європі!

Я їду тут у Дубліні, Ірландія. Зі мною типова ірландська погода. Але мені тепло на серці, що я маю можливість бути дотичною то цієї важливої велоподії, –

написала велосипедистка.

Реєстрація на Крилатий веломарш онлайн відкрита до 1 жовтня, під час реєстрації потрібно вказати, що участь онлайн:

За словами волонтерки, станом на сьогодні U-Cycle разом з БФ “Гуркіт” вдалося зібрати трохи більше третини суми на дрони, тому збір триває.

Для участі в Крилатому веломарші онлайн можна зареєструватися і переказати благодійний внесок 578 гривень — по гривні за кожен день повномасштабної війни.

Після цього потрібно самим вибрати місце, час та комфортну для себе дистанцію велопрогулянки.

Для донатів на будь-яку іншу суму є монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3bC1xSExpb і PayPal: funds@hurkit.org

Довідка. Оксана Цимбалюк відома в Одесі тим, що вона організовувала “Велодень” та інші велопробіги у місті.

Читайте також: Одеситки перетворили нью-йоркський двір на молдаванський дворик та зібрали гроші (фоторепортаж)

Фото зі сторінки Оксани Цимбалової

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати