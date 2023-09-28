Одеситка організовує всесвітній веломарш, щоб зібрати гроші на дрони військовим

В Європі стартує Крилатий веломарш, який організовує одеситка Оксана Цимбалова. Таким чином волонтери збирають гроші на закупівлю дронів для військових.
Про це повідомила Оксана Цимбалова на своїй facebook-сторінці.
Мета Крилатого веломаршу — зібрати мільйон аби придбати три Mavic 3T і Autel EVO Max 4T.
Як сказала пані Оксана, Крилатий веломарш їдуть по всій Європі!
Я їду тут у Дубліні, Ірландія. Зі мною типова ірландська погода. Але мені тепло на серці, що я маю можливість бути дотичною то цієї важливої велоподії, –
написала велосипедистка.
Реєстрація на Крилатий веломарш онлайн відкрита до 1 жовтня, під час реєстрації потрібно вказати, що участь онлайн:
За словами волонтерки, станом на сьогодні U-Cycle разом з БФ “Гуркіт” вдалося зібрати трохи більше третини суми на дрони, тому збір триває.
Для участі в Крилатому веломарші онлайн можна зареєструватися і переказати благодійний внесок 578 гривень — по гривні за кожен день повномасштабної війни.
Після цього потрібно самим вибрати місце, час та комфортну для себе дистанцію велопрогулянки.
Для донатів на будь-яку іншу суму є монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3bC1xSExpb і PayPal: funds@hurkit.org
Довідка. Оксана Цимбалюк відома в Одесі тим, що вона організовувала “Велодень” та інші велопробіги у місті.
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Фото зі сторінки Оксани Цимбалової