Історичний будинок Магнера виключили із міської програми реставрації

Таке рішення було ухвалено під час засідання виконавчого комітету Одеської міськради, 23 листопада.

Експертиза, яку замовляла міська влада, підтверджує аварійний стан будинку та необхідність у протиаварійних роботах. Проте місто не має грошей на реставрацію будинку Магнера.

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Ще в 2019-2021 роках цей будинок був у списку міської програми, в рамках якої надається фінансування для збереження історичного ареалу. Але зараз цієї адреси у списку немає. Причини виключення аварійного будинку на Чайковського, 4, а на виконкомі не озвучені, однак викликали дискусію.

Мета цього рішення зняти з органів місцевого самоврядування відповідальність та перекласти все на плечі ОСББ, вважає депутат міськради Ольга Квасніцька.

Вона поінформувала, що 22 листопада надійшли результати експертизи щодо стану будинку у провулку Чайковського4, яку замовляли його мешканці. У документі подаються пояснення, чому підтоплюється будинок.

У затвердженому проекті виконкому є експертиза від 2021 року, яка не відповідає ситуації, що склалася. Тому депутат вважає, що варто врахувати експертизу 2023 року.

Ольга Квасницька висловила сумнів щодо того, чи має виконком право приймати вищезгадане рішення, оскільки йдеться про пам’ятку національного та місцевого значення – за об’єкт відповідає Міністерство культури та обласні інститути.

За її словами, виконком вимагає від мешканців негайно провести протиаварійні роботи. Але зробити дуже складно, оскільки потрібні відповідні дозволи. Для їх отримання необхідно замовити науково-проектну документацію. Все це вимагає часу та коштів.

Заступник міського голови Олександр Філатов вважає, що своїм рішенням виконком лише спонукає городян виконувати свої зобов’язання – власник має утримувати пам’ятку архітектури у належному стані.

“Бюджет не має можливості задовольнити потреби власників усіх визначних пам’яток”, – пояснив Філатов.

Будинок Магнера є і національною пам’яткою архітектури та містобудування, і пам’яткою історії місцевого значення – у будівлі жив піаніст Еміль Гілельс. Про проблеми будівлі “Одеське життя” писала у статті “Одеська мерія стурбувалася долею будинку Магнера біля Оперного”.