Новости Одессы и Одесской области

Исторический дом Магнера исключили из городской программы реставрации

Исторический дом Магнера исключили из городской программы реставрации

Одесская мэрия признала дом Магнера аварийным, но денег на его реставрацию у города нет. Поэтому провести срочные противоаварийные работы обязали действующее ОСМД.

Такое решение было принято во время заседания исполнительного комитета Одесского горсовета, 23 ноября.

Экспертиза, которую заказывали городские власти, подтверждает аварийное состояние дома и необходимость в противоаварийных работах. Однако у города нет денег на реставрацию дома Магнера.

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Еще в 2019-2021 годах этот этот дом был в списке городской программы, в рамках которой предоставляется финансирование для сохранения исторического ареала. Но сейчас этого адреса в списке нет. Причины исключения аварийного дома на Чайковского, 4 а на исполкоме не озвучены, однако вызвали дискуссию.

Цель этого решения снять с органов местного самоуправления ответственность и переложить все на плечи ОСМД, считает депутат горсовета Ольга Квасницкая.

Она проинформировала, что 22 ноября поступили результаты экспертизы по поводу состояния дома в переулке Чайковского4, которую заказывали его жители. В документе даются пояснения, почему подтапливается дом.

В утвержденном проекте исполкома есть экспертиза от 2021 года, которая не соответствует сложившейся ситуации. Поэтому депутат считает, что стоит учесть экспертизу 2023 года.

Ольга Квасницкая выразила сомнение по поводу того, имеет ли исполком право принимать вышеуказанное решение, поскольку речь идет о памятнике национального и местного значения – за объект отвечает Министерство культуры и областные институты.

По ее словам, исполком требует от жителей немедленно провести противоаварийные работы. Но сделать очень сложно, поскольку нужны соответствующие разрешения. Для их получения нужно заказать научно-проектную документацию. Все это требует времени и средств.

Заместитель городского головы Александр Филатов считает, что своим решением исполком лишь побуждает горожан выполнять свои обязательства – владелец должен содержать памятник архитектуры в надлежащем состоянии.

«Бюджет не имеет возможности удовлетворить потребности владельцев всех достопримечательностей», – объяснил Филатов.

Дом Магнера является и национальным памятником архитектуры и градостроительства, и памятником истории местного значения — в здании жил пианист Эмиль Гилельс. О проблемах здания «Одесская жизнь» писала в статье «Одесская мэрия обеспокоилась судьбой дома Магнера возле Оперного».

 

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