Інтенсивність захворюваності на грип і ГРВІ знизилась до 340,4 випадків на 100 тисяч населення, що на 36% нижче епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем загальний показник зменшився на 19,6%. Серед дітей зниження склало 16,6%, серед дорослих — 25%. Діти складають 66% від загальної кількості хворих, переважно це школярі віком 5–14 років.

Кількість госпіталізацій зменшилася на 34,5% — до 188 випадків. Із них 80% складають діти. Найбільше покращення епідемічної ситуації зафіксовано у Подільському районі, де захворюваність знизилася на 45,5%. Водночас в Ізмаїльському районі спостерігається зростання — на 14,8%.

За результатами лабораторних досліджень, у 76% випадків виявлено віруси грипу, решта 24% — інші вірусні збудники. Підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу A (H1pdm09) та типу B (Victoria). З початку епідемічного сезону в області зареєстровано 6 летальних випадків ускладнень грипу, серед яких 2 діти, та 3 смерті від COVID-19. Усі померлі не були вакциновані та мали супутні захворювання.

Окремо зазначається зростання на 33% кількості випадків гострих кишкових інфекцій. Крім того, з початку року в області зареєстровано 43 випадки кору, один з яких завершився летально.

Медики закликають до своєчасної вакцинації. Від початку сезону щеплення від грипу отримали 3 501 особа, з яких 2 172 належать до груп ризику. Серед них — 1 460 медичних працівників.

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