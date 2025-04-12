Интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ снизилась до 340,4 случаев на 100 тысяч населения, что на 36% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей общий показатель уменьшился на 19,6%. Среди детей снижение составило 16,6%, среди взрослых — 25%. Дети составляют 66% от общего количества больных, преимущественно это школьники в возрасте 5-14 лет.

Количество госпитализаций уменьшилось на 34,5% — до 188 случаев. Из них 80% составляют дети. Наибольшее улучшение эпидемической ситуации зафиксировано в Подольском районе, где заболеваемость снизилась на 45,5%. В то же время в Измаильском районе наблюдается рост — на 14,8%.

По результатам лабораторных исследований, в 76% случаев выявлены вирусы гриппа, остальные 24% — другие вирусные возбудители. Подтверждена циркуляция вируса гриппа типа A (H1pdm09) и типа B (Victoria). С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 6 летальных случаев осложнений гриппа, среди которых 2 ребенка, и 3 смерти от COVID-19. Все умершие не были вакцинированы и имели сопутствующие заболевания.

Отдельно отмечается рост на 33% количества случаев острых кишечных инфекций. Кроме того, с начала года в области зарегистрировано 43 случая кори, один из которых завершился летально.

Медики призывают к своевременной вакцинации. С начала сезона прививки от гриппа получили 3 501 человек, из которых 2 172 относятся к группам риска. Среди них — 1 460 медицинских работников.

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