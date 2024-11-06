Гроші в трусах не залишилися непоміченими – в одеський благодійний фонд нагрянула поліція

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, причиною обшуків стала інформація про незаконне використання гуманітарної допомоги, яку виявили у соціальних мережах.

Повідомляється, що для перевірки цих даних було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.3.ст.201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про «незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

Окрім цього, правоохоронці перевірять законність отримання інвалідності сином Тетяни Семикоп Євгеном Фоміним.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що син голови благодійного фонду «засвітився» у вельми компрометуючому відео, на якому він розважається з великою сумою грошей, ховаючи пачки з купюрами собі в спідню білизну.

Сам Фомін, як і його мати, пояснюють появу відео помстою колишньої дружини Фоміна і запевняють, що ці гроші не є коштами благодійників.

Крім того, з’ясувалося, що у чоловіка є довідка про інвалідність і, відповідно, непридатність до військової служби нібито через подагра, видана нещодавно звільненою з посади керівником Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи Оленою Станіславовою.