Деньги в трусах не остались незамеченными – в одесский благотворительный фонд нагрянула полиция

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По информации правоохранителей, причиной обысков послужила информация о незаконном использовании гуманитарной помощи, которую обнаружили в социальных сетях.

Сообщается, что для проверки этих данных в были внесены ведомости в Единый реестр досудебного расследования по ч.3.ст.201-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о «незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи».

Помимо этого, правоохранители проверят законность получения инвалидности сыном Татьяны Семикоп Евгением Фоминым.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сын главы благотворительного фонда «засветился» в весьма компрометирующем видео, на котором он развлекается с крупной суммой денег, пряча пачки с купюрами себе в нижнее белье.

Сам Фомин, равно как и его мать, объясняют появление видео местью бывшей жены Фомина и уверяют, что эти деньги не являются средствами благотворителей.

Кроме того, выяснилось, что у мужчины имеется справка об инвалидности и, соответственно, непригодности к военной службе якобы из-за подагры, выданная недавно уволенной с должности руководительницей Одесского областного центра медико-социальной экспертизы Еленой Станиславовой.