Графики отключения света в Одессе на 7 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 7 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 7 декабря у первой, третьей и четвертой группы будут отключать свет один раз в день на четыре часа, у второй группы — дважды по четыре часа, а у шестой выключать свет не будут.
При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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