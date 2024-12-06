Графики отключения света в Одессе на 7 декабря

По информации компании «Укрэнерго», 7 декабря у первой, третьей и четвертой группы будут отключать свет один раз в день на четыре часа, у второй группы — дважды по четыре часа, а у шестой выключать свет не будут.

При этом в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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