Графики отключения света в Одессе на 10 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 10 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 10 декабря почасовые графики будут такие:
- группы: 1, 3, 4, 5 — два отключения на 7-8 часов суммарно;
- группы: 2, 6 — одно отключение на 4 часа.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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