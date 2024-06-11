Графіки погодинних відключень по всій території України продовжено: причини

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Нові заходи обмеження діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.

Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, – ідеться в повідомленні.

У компанії додали, що вчора, 10 червня, за запитом “Укренерго” з 22:00 до 23:00 було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистеми Польщі.

Крім того, протягом доби електроенергія імпортується з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Експорт – “не відбувається і не передбачається”.

Ознайомитися з графіками можна в чат-ботах Viber та Telegram, а також на сайті Одеських електромереж.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 червня, з 14:00 до 19:00 по всій Україні діятимуть стабілізаційні відключення світла.

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