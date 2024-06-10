11 червня відключень світла в Одесі побільшає: як застосовують графіки

11 червня відключень світла в Одесі побільшає: як застосовують графіки

У вівторок, 11 червня 2024 року, у порівнянні із вихідними та понеділком, відключати електроенергію в Одесі будуть на більш тривалий час. Графіки відключень застосовують у проміжок з 14:00 до 19:00.

Про це повідомляють компанії Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі.

В останній уточнюють, що за командою НЕК Укренерго завтра, 11 червня, з 14:00 до 19:00 по всій Україні діятимуть стабілізаційні відключення світла.

 Ознайомитися з графіками можна в чат-ботах Viber та Telegram, а також на сайті Одеських електромереж

Енергетики дякують всім, хто ощадливо користується електроенергією і просять інших долучатися. Там наголошують, що це наша реальна допомога енергосистемі. А також гарний спосіб зменшити кількість і тривалість відключень. 

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