Графики почасовых отключений по всей территории Украины продлены: причины

Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

Новые меры ограничения будут действовать как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Причина — потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что вчера, 10 июня, по запросу «Укрэнерго» с 22:00 до 23:00 были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину из энергосистемы Польши.

Кроме того, в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Экспорт — «не происходит и не предполагается».

Ознакомиться с графиками можно в чат-ботах Viber и Telegram, а также на сайте Одесских электросетей.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 июня, с 14:00 до 19:00 по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения света.