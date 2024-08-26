Горіло як сірники: ракета завдала збитків одеській компанії на мільйони євро

У понеділок, 26 серпня, росіяни вкотре масово атакували Україну. Крім енергетичної та цивільної інфраструктури, дісталося і приватним компаніям. В Одесі, одна з транспортних компаній зазнала збитків на мільйон євро.
Нагадаємо, внаслідок падіння уламків ракет також було пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в електропостачанні.
Загорілося як сірники
Працівники транспортного підприємства розповіли, що пожежа почалася близько 8:30, одразу ж після пуску трьох ракет, одна з яких влучила на територію підприємства.
Сумарно було знищено 30 тягачів, завантажених різними товарами. Спочатку загорілися три машини, і невдовзі вогонь поширився на решту, наче сірники, що запалюють один одного. Коли тривога закінчилася, рятувальники швидко прибули на місце і загасили пожежу.
На момент удару біля автомобілів перебували кілька водіїв, троє з яких дістали травми різного ступеня, зокрема осколкові та мінно-вибухові. На щастя, всі вони залишилися живі, і колеги разом із волонтерами оперативно надали їм допомогу та доправили постраждалих до лікарні.
У компанії заявили, що втрати автомобілів і товару страхова компанія не покриває. Тож збитки від удару компанія оцінює на мільйони євро.