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Горіло як сірники: ракета завдала збитків одеській компанії на мільйони євро

Горіло як сірники: ракета завдала збитків одеській компанії на мільйони євро

У понеділок, 26 серпня, росіяни вкотре масово атакували Україну. Крім енергетичної та цивільної інфраструктури, дісталося і приватним компаніям. В Одесі, одна з транспортних компаній зазнала збитків на мільйон євро.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків ракет також було пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в електропостачанні.

Загорілося як сірники

Працівники транспортного підприємства розповіли, що пожежа почалася близько 8:30, одразу ж після пуску трьох ракет, одна з яких влучила на територію підприємства.

Сумарно було знищено 30 тягачів, завантажених різними товарами. Спочатку загорілися три машини, і невдовзі вогонь поширився на решту, наче сірники, що запалюють один одного. Коли тривога закінчилася, рятувальники швидко прибули на місце і загасили пожежу.

згорілий автомобіль

На момент удару біля автомобілів перебували кілька водіїв, троє з яких дістали травми різного ступеня, зокрема осколкові та мінно-вибухові. На щастя, всі вони залишилися живі, і колеги разом із волонтерами оперативно надали їм допомогу та доправили постраждалих до лікарні.

У компанії заявили, що втрати автомобілів і товару страхова компанія не покриває. Тож збитки від удару компанія оцінює на мільйони євро.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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