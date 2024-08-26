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Росія атакувала Одесу з повітря – у місті пролунали вибухи, видно дим (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росія атакувала Одесу з повітря – у місті пролунали вибухи, видно дим (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вранці 26 серпня 2024 року ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами. В Одесі пролунало кілька сильних вибухів. Видно дим, частина міста залишилася без електрики.

Ранок російські агресори розпочали з масованої повітряної атаки на Україну. Ворог задіяв близько сотні дронів-камікадзе типу шахед, десятки ракет різних типів.

Під удар потрапили різні регіони країни. Декілька сильних вибухів пролунали в Одесі. Попередньо місто з моря обстріляли крилатими ракетами “Калібр”, запущеними з кораблів чорноморського флоту Росії. Раніше повідомлялося, що в море вийшли три ракетоносії: фрегат, малий ракетний корабель і підводний човен.

Попередньо, за інформацією моніторингових каналів, на місто заходили чотири ракети. Можливо, частину вдалося збити, але, судячи зі стовпів диму, були й прильоти.

Через проблеми з електрикою в Одесі не ходить міський електротранспорт – трамваї та тролейбуси.

Одеський оператор електромереж “Одесобленерго” повідомив, що в місті і області будуть застосовані екстрені відключення єлектроенергії. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють.

Також одесити повідомляють, що в деяких місцях почала зникати і вода. Це пов’язують із проблемами з єлектрикою – перестали працювати насоси, що живляться від електромережі.

Оновлено о 9:25

Попередньо, постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури, там почалася пожежа. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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