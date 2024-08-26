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В Одесі запроваджено екстрені відключення світла: частина міста без електрики, електротранспорт припинив роботу

В Одесі запроваджено екстрені відключення світла: частина міста без електрики, електротранспорт припинив роботу

У зв’язку з масштабною атакою ворога вранці 26 серпня, в Одеському та низці інших регіонів України почалися екстрені відключення світла. В обласному центрі тимчасово зупинено електротранспорт.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Екстрені відключення світла запроваджено за розпорядженням Укренерго під час масованої ранкової ракетно-дронової атаки.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку зі знеструмленням в Одесі не ходить міський електротранспорт – трамваї і тролейбуси.

За повідомленнями в телеграм-каналах, близько половини жителів Одеси наразі залишилися без світла. Також у будинках одеситів припиняється подача води.

Попередньо, під Одесою вражена підстанція, на місці прильоту піднімається стовп густого диму, який видно в місті.

 

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