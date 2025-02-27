За словами керівництва ОВА, бюджети у 2024 році були виконані в повному обсязі. Це стало можливим завдяки зростанню податкових надходжень, а також заходам з оптимізації витрат, зокрема скороченню невиправданих видатків і покращенню ситуації з кредиторською заборгованістю.

Окремо обговорювали підтримку підприємництва. Впродовж року реалізували заходи зі спрощення ведення бізнесу, створення нових робочих місць та зниження бюрократичних бар’єрів для малого та середнього бізнесу.

На 2025 рік заплановано:

Забезпечення стабільного виконання місцевих і обласного бюджетів.

Впровадження додаткових заходів для підтримки місцевих підприємців.

Розширення програм підтримки малого та середнього бізнесу.

Створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні.

Оптимізація витрат та ефективне використання бюджетних коштів.

Розвиток соціальної сфери та інфраструктури.

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