Новини Одеси та Одеської області

Одеські “Технарі” передали захисникам неба комплекти для виявлення “шахедів”

Одеські “Технарі” передали захисникам неба комплекти для виявлення “шахедів”

Волонтери одеської групи “Технарі” передали підрозділам Повітряного командування “Південь” півсотні комплектів “Полоз” для оптичного виявлення і підсвічування повітряних цілей ворога.

Про це повідомили у прес-службі Повітряного командування “Південь”.

Для ефективної бойової роботи на південному напрямку захисники неба отримали від волонтерів 50 пристроїв “Полоз” – винахід “Технарів”, що призначений для нічного виявлення, супроводу та підсвічування “шахедів”.

Читайте також: Як одесити створюють унікальну зброю для ППО, аналогів якій немає у світі (відео)

Як розповів співзасновник “Технарів” Геннадій Сульдін, передати “Полози” захисникам вдалося завдяки спільній роботі: тепловізори надав Фонд Сергія Притули, штативи профінансувала компанія “ІнтерХім”, а все інше зробили “Технарі”.

Завдяки цьому зараз 50 мобільно-вогневих груп ППО майже одночасно стали “зрячими”:

“Тепловізори “Полоз” дають змогу бачити шахеди на дистанціях до 2,5 км. Впевнене підсвічування “шахеда” лазерним випромінювачем – до 950 метрів. Цього повністю вистачає для реальних дистанцій ефективного 12,7 мм кулеметного вогню. Наші козаки добре бачать і впевнено збивають, і ми в них віримо”, – каже Геннадій Сульдін.

Раніше повідомлялося, що у штабі волонтерської групи “Технарі” кулеметники та військові ПЗРК проходять тренування на симуляторах ППО “Чайка”, щоб підвищити свої уміння та навички для вдалого полювання на російські “шахеди” та ракети.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk