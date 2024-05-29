Одеські “Технарі” передали захисникам неба комплекти для виявлення “шахедів”

Про це повідомили у прес-службі Повітряного командування “Південь”.

Для ефективної бойової роботи на південному напрямку захисники неба отримали від волонтерів 50 пристроїв “Полоз” – винахід “Технарів”, що призначений для нічного виявлення, супроводу та підсвічування “шахедів”.

Як розповів співзасновник “Технарів” Геннадій Сульдін, передати “Полози” захисникам вдалося завдяки спільній роботі: тепловізори надав Фонд Сергія Притули, штативи профінансувала компанія “ІнтерХім”, а все інше зробили “Технарі”.

Завдяки цьому зараз 50 мобільно-вогневих груп ППО майже одночасно стали “зрячими”:

“Тепловізори “Полоз” дають змогу бачити шахеди на дистанціях до 2,5 км. Впевнене підсвічування “шахеда” лазерним випромінювачем – до 950 метрів. Цього повністю вистачає для реальних дистанцій ефективного 12,7 мм кулеметного вогню. Наші козаки добре бачать і впевнено збивають, і ми в них віримо”, – каже Геннадій Сульдін.

Раніше повідомлялося, що у штабі волонтерської групи “Технарі” кулеметники та військові ПЗРК проходять тренування на симуляторах ППО “Чайка”, щоб підвищити свої уміння та навички для вдалого полювання на російські “шахеди” та ракети.