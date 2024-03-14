Новини Одеси та Одеської області

Макрон збирається відправити французькі війська в Одесу

Макрон збирається відправити французькі війська в Одесу

Президент Франції Емманюель Макрон не відкидає ймовірності відправки французьких військ до Одеси.

Про це він заявив 21 лютого 2024 року у портретній залі Єлисейського палацу після церемонії пантеонізації героя Франції Місака Манушяна та його дружини Меліне перед кількома гостями заходу, пише Le Monde.

«У будь-якому разі цього року доведеться послати деяких хлопців до Одеси. У динаміці не можна нічого виключати»,

– цитує Макрона французька газета.

Через п’ять днів, за підсумками зустрічі в Парижі з лідерами європейських держав, президент Франції публічно припустив, що західні війська можуть бути відправлені в Україну.

За даними Le Monde, Франція розглядає можливість відправлення своїх військ на територію України з червня 2023 року. Це питання порушувалося 12 червня 2023 року на засіданні Ради національної оборони та безпеки країни.

Раніше повідомлялося, що Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

Водночас, міністр оборони Франції заявляв, що мови про відправку сухопутних військ в Україну бути не може. Хіба що є варіант щодо солдатів для розмінування чи підготовки бійців ЗСУ.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що чому Макрон скасував візит до Одеси.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk