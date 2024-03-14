Макрон збирається відправити французькі війська в Одесу

Про це він заявив 21 лютого 2024 року у портретній залі Єлисейського палацу після церемонії пантеонізації героя Франції Місака Манушяна та його дружини Меліне перед кількома гостями заходу, пише Le Monde.

«У будь-якому разі цього року доведеться послати деяких хлопців до Одеси. У динаміці не можна нічого виключати»,

– цитує Макрона французька газета.

Через п’ять днів, за підсумками зустрічі в Парижі з лідерами європейських держав, президент Франції публічно припустив, що західні війська можуть бути відправлені в Україну.

За даними Le Monde, Франція розглядає можливість відправлення своїх військ на територію України з червня 2023 року. Це питання порушувалося 12 червня 2023 року на засіданні Ради національної оборони та безпеки країни.

Раніше повідомлялося, що Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

Водночас, міністр оборони Франції заявляв, що мови про відправку сухопутних військ в Україну бути не може. Хіба що є варіант щодо солдатів для розмінування чи підготовки бійців ЗСУ.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що чому Макрон скасував візит до Одеси.