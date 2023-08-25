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на будівництві спорткомплесу на Одещині вкрали 1 млн грн: деталі

на будівництві спорткомплесу на Одещині вкрали 1 млн грн: деталі

Працівнику Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівнику підприємства-підрядника повідомили про підозру у привласненні понад мільйона гривень під час облаштування футбольного поля у військовому містечку в Одеській області.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

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За даними розслыдувачів, у 2018 році було укладено договір щодо проведення робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на суму понад 23 мільйони гривень. Планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля та встановити освітлення.

Проте ці роботи здійснили лише на папері, зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. Таким чином, вони привласнили 1,2 мільйона гривень.

Колишньому заступнику начальника ПТКЕУ та директору товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410ч. 4 ст. 191ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з одеських військоматів (районний територіальний центр комплеткування та соціальної підтримки, РТЦКСП). Його підозрюють в організації схеми з виготовлення документів для ухилення від військової служби понад сто чоловікам.

Фото: ДБР

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