Погода в Одесі 25 листопада: як почнуться вихідні

Снігу більше не буде: яку зиму обіцяють метеорологи одеситам Аномально спекотне літо та осінь цього року знову нагадали про проблему глобального потепління. Про причини тривалого літа, погрози зміни клімату та прогнози на зиму «Одеського життя» розповіли фахівці навчально-наукового гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз на п’ятницю 24 листопада У п’ятницю, 24 листопада, оголошено штормове попередження. Очікуються пориви південно-західного вітру до 17 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області стане трохи тепліше вночі – 2-4°C тепла в Одесі та від 1°C морозу до 4°C тепла в області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 23 листопада: одеситів чекає морозний ранок У четвер, 23 листопада, одеситів чекають заморозки – стовпчики термометрів вночі опустяться до 1-3°C. А на півночі Одеської області очікується до 6°C морозу. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в області завтра очікуються пориви вітру до 15-17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ