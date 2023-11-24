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Погода в Одесі 25 листопада: як почнуться вихідні

Погода в Одесі 25 листопада: як почнуться вихідні

Завтра, 25 листопада, в Одесі буде хмарно, вранці та вдень помірний дощ. В Одеській області також буде хмарно, вночі місцями дощ. За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та області оголошено штормове попередження  – очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Прогноз погоди в Одесі 25 листопада

Хмарно. Вранці та вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 6-8°C.

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Прогноз погоди в Одеській області 25 листопада

Хмарно. Вночі місцями дощ. Вранці та вдень невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у другій половині дня місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 3-8°C тепла, вночі на півночі до 2°C морозу.

На автошляхах області видимість добра.

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