Відключення світла в Одесі сьогодні будуть довгими: названо причину

Як пояснили в «Укренерго», сьогодні вночі відбувся вихід із ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, внаслідок чого дефіцит енергії у системі збільшився.

«Діють чотири черги графіків відключень протягом усієї доби», – уточнили в компанії.

Для споживачів це означає, що графіки відключень

однозначно торкнуться і «світло-сірої» зони, тобто світла може не бути більше 12 годин на добу.

Крім того, сьогодні у низці областей України – Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській – застосовуються аварійні відключення (благо Одеську область до цього списку не включили).

Також повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, за якими адресами в Одесі сьогодні ведуться планові роботи ДТЕК. Вони продовжаться до 19:00 години.