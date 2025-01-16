У четвер, 16 січня, Еліна Світоліна пробилася до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії 2025. У рамках ігрового дня Еліна обіграла представницю США Керолайн Доулхайд.

Матч між Еліною Світоліною та американською тенісисткою в рамках Australian Open-2025 тривав 1 годину 14 хвилин. Одеситка демонструвала перевагу вже в першій партії, яку закрила з рахунком 6:1. У другому сеті українка перемогла з рахунком 6:4.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане переможниця поєдинку між італійкою Жасмін Паоліні та мексиканкою Ренатою Сарасуа.

Зазначимо, що свою першу перемогу на турнірах Grand Slam Еліна Світоліна здобула ще 2013 року. Найбільше перемог вона здобула на Roland Garros – тридцять.

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Довідка ОЖ

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